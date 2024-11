Alexandre Correa rebate acusações de Ana Hickmann

Alexandre Correa se pronunciou nesta sexta-feira (08) após Ana Hickmann revelar que não aguenta mais ser "perturbada" pelo ex-companheiro. O relato da apresentadora foi feito através de seu canal do Youtube. No entanto, o empresário nega a acusação.

Ocorre que a modelo declarou, sobre o ex-marido: "Não parou de me perturbar. Não vejo a hora!". Em seguida, a apresentadora relatou que mesmo após meses da separação do casal, Alexandre Correa segue atormentando-a.

No entanto, por meio de seus advogados, o empresário rebateu: "Alexandre Bello Correa não tem mais qualquer contato com a Senhora Ana Hickmann e esclarece que não é verdadeira a afirmação feita por esta em vídeo divulgado em seu canal no youtube, dizendo que seu ex-marido (Sr. Alexandre) ‘não parou de lhe perturbar'".

Contudo, a nota ainda diz que: "A afirmação é imprudente, pois induz as pessoas a pensarem que Alexandre estaria buscando contato ou ainda uma reaproximação e consequentemente violando as medidas protetivas que impedem seu contato com a ex-esposa".

Por fim, o advogado do empresário disse que: "Falsa acusação da prática de um delito pode constituir a prática do crime de calúnia". "Conforme dito anteriormente, Alexandre e sua defesa reafirmam sua inocência e acreditam que um julgamento imparcial levará à única conclusão possível: sua absolvição de todas as acusações caluniosas".