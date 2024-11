Namorada de Marcello Novaes solta indireta após Spiller ‘recomendar’ ator

A namorado do Marcello Novaes, Saory Cardoso, parece que não gostou do comentário que a ex-do ator. Letícia Spiller, fez durante a sua participação no Lady Night, no Multishow, de Tatá Werneck. Enquanto batia um papo com a apresentadora, a atriz recomendou que todas as suas amigas namorassem o seu ex.

"Como diz Claudia Raia, não morra sem provar Marcello Novaes. Sempre dou força para ele namorar as minhas amigas", afirmou Leticia que, além disso, revelou que a atriz Claudia Raia também já ficou com Marcelo Novaes.

Entretanto, no dia seguinte, a publicitária publicou um registro ao lado do amado e escreveu uma legenda enigmática, mas para um bom entendedor meias palavram bastam: "não dê ouvidos à maldade alheia", escreveu a beldade.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Mulher eles são amigos, tem um filho lindo, e uma amizade maravilhosa. E nós devemos escutar a Letícia", brincou um internauta. "Medo de começar namorar e alguém oferecer meu macho", escreveu outro. "Até parece que a gente vai querer porque a Letícia ofereceu. A gente já queria antes mesmo", comentou mais um.

Vale lembrar que, Leticia Spiller, ex-mulher do ator, também é mãe do seu filho mais velho, Pedro Novaes, de 29 anos. O ex-casal se relacionou por cerca de por cerca de 11 anos, entre 1995 e 2006.





Saory Cardoso