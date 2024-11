‘Barbie’, de MC Tuto e DJ Glenner, ultrapassa Anitta nas mais ouvidas do mundo

"Virou febre mundial!" A música ‘Barbie’, de Mc Tuto e Dj Glenner, ultrapassou ‘São Paulo’, de The Weeknd e Anitta, que estreou, na véspera de Halloween (30). O Funk do brasileiro se tornou a canção mais ouvida no Spotify Global, na última atualização do aplicativo.

Entretanto, Anitta parece não ligar, tudo porque a gata foi indicada mais uma vez ao Gremmy 2025 na categoria Melhor Álbum de Pop Latino. Nas redes sociais, a beldade comemorou a indicação e divertiu os milhões de seguidores.

Nas imagens, ela aparece dançando freneticamente ao som de Funk Generation – A Baile Funk Experience. "É um álbum de funk nomeado ao Grammy mundial. Estou até sem ar. Vamos respeitar", comemorou. "O funk brasileiro chegou ao Grammy internacional. Bom dia ", completou na legenda.

Vale lembrar que, essa é a segunda indicação da funkeira ao Grammy. Em 2023, ela concorreu na categoria Artista Revelação, no entanto acabou não levando o prêmio. O tão desejado megafone ficou para a cantora de jazz Samara Joy na ocasião.

Entretanto, Anitta gerou polêmica com as imagens divulgadas no vídeo clipe macabro de ‘São Paulo’. Grávida, e com uma barriga falante, fãs especulam que, a música e o clipe representariam uma mudança de chave na carreira do cantor canadense, que pode mudar seu nome artístico para Abel.