Zezé Di Camargo e Graciele compram apartamento de Luxo no ES

Grávidos, o Zezé Di Camargo e a esposa Graciele Lacerda resolveram investir a fortuna na compra de um apartamento luxuoso avaliado em R$ 4,5 milhões. Animados com a compra, o casal resolveu contar detalhes da nova aquisição, que reflete a conexão da influenciadora com o seu estado natal.

Entretanto, de acordo com Graciele, o planejamento é ocupar o imóvel após o nascimento de Clara, primeira filha do casal. "Vou querer morar aqui. Qualidade de vida para Clarinha", disse Lacerda, em postagem nos Stories do Instagram.

Nas imagens, Graciele conta que o condomínio terá supermercado, farmácia, academia. Além de pontos específicos exclusivos para os moradores, os condôminos receberão um quiosque em frente à praia com direito à bar e outras atrações.

No entanto, o resort ainda está em construção. Em seu perfil das redes sociais, Graciele chegou a comentar que o espaço proporcionará muito lazer e tranquilidade para a família. Ela também mostrou a paisagem da sala de estar, que fica de frente para o mar.

Vale ressaltar que, esse é o quinto imóvel de Zezé e Graciele, que estão juntos desde 2014. A influenciadora revelou que comprou apartamentos em São Paulo, Itapema (SC), Chapada dos Guimarães (MT) e Orlando, nos Estados Unidos.