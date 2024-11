Neymar se pronuncia e revela se Rafaella Santos foi à festa de Mavie

Neymar revela se Rafaella foi ou não no aniversário de Mavie - (crédito: Reprodução Instagram)

Diante dos rumores de que a influenciadora Rafaella Santos não teria comparecido no aniversário da sobrinha, Mavie, o Neymar Jr. resolveu se pronunciar. O jogador usou as redes sociais para revelar se a ex-namorada de Gabigol esteve presente ou não no evento.

Entretanto o atleta comentou em uma publicação que falava sobre os burburinhos, e negou as especulações. "Só falam merda, minha irmã esteve presente sim!", escreveu o craque, pai de Mavie, que colocou um ponto final nos boatos sobre a suposta ausência de Rafaella Santos.

Além disso, quem também comprovou que a beldade marcou presença no aniversário da bebê, foi Biancardi. Nos Stories do Instagram, a empresária mostrou o presente da 'tita Rafa', que escolheu um conjunto de louça luxuoso para Mavie.

"Vocês me perdoem a bagunça, mas quero mostrar uns presentes lindos que a Mavie recebeu. Olha esse roupão, vestidos lindos, roupinhas. Ela ganhou muita roupinha linda. Eu já tô ansiosa pra usar", disse a influencer.

Na sequência, ela mostrou o presente dado por rafaella Santos. "Também tem esse aqui que a tia Rafa deu, um conjunto de louças personalizados…”. Para quem não acompanhou, a festa aconteceu na mansão do jogador em Guaratiba, no Rio de Janeiro, no último sábado (9).