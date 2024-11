Flávia Pavanelli denuncia esquema de "compra" de papéis em novelas da Globo

A Flávia Pavanelli acabou revelando um esquema de "compra" de papéis em novelas da TV Globo, na última segunda-feira (11). Durante a sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", a atriz ainda comentou sobre a carreira de Jade Picon nas novelas.

Na ocasião, a beldade foi questionada sobre não ter sido chamada para atuar em novelas, enquanto Jade Picon sim. "Flávia, por que você não foi chamada para fazer novela e a Jade sim?", perguntou Blogueirinha.

Em resposta, Flávia revelou que recebeu convites, mas optou por não aceitar, mencionando uma proposta da Record. "Sabe que eu fui chamada, sim? Para uma novela da Record. Mas acabei não querendo fazer", comentou.

Na sequência, Pavanelli disparou sobre um possível esquema envolvendo a compra de personagens e atuações dentro das tramas. "Às vezes o buraco é mais embaixo. Nem sempre as pessoas são chamadas. Tem casos em que elas pagam para estar lá", disse Flávia.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre as declarações da famosa. "Deu a entender que a Jade pagou para estar lá", comentou um usuário. "Ela deve ser uma que paga, porque só vi uma novela que ela fez", disparou outro. "Umas pagam com dinheiro e outras pagam dormindo com o produtor", disparou mais um.