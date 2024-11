Quem era Song Jae-Rim, astro dos doramas encontrado morto

Aos 39 anos, Song Jae-rim foi encontrado morto, nesta terça-feira (12), dentro de seu apartamento, em Seul, na Coreia do Sul. No entanto, a polícia da região ainda não informou qual é a causa da morte do ator sul-coreano.

A notícia da morte deixou os fãs surpresos. O artista estava um pouco ausente das redes sociais. Isso porque, sua última publicação no X, antigo Twitter, aconteceu em março deste ano. Já no Instagram, Song Jae-rim fez uma postagem há 41 semanas atrás.

Além disso, o ator tinha em sua biografia do Instagram a seguinte mensagem: "uma longa jornada começa". Ele ganhou visibilidade após estrear na série "The Moon Embracing the Sun", em 2012, quando contracenou com Kim Soo-hyun.

Após o sucesso, Song Jae-rim ganhou destaque em outros produtos que aclamaram o público, como "Cool Guys, Hot Ramen", "Inspiring Generation", "Two Weeks" e "Queen Woo", que estreou recentemente. O ator também participou dos filmes "Grand Prix", "The Suspect" e "Bait".

Vale ressaltar que a cerimônia de falecimento está prevista para acontecer na próxima quinta-feira (14), quando o caixão será retirado, no Yeouido St. Mary’s Funeral Hall em Seoul. O ator foi encontrado por um amigo. Ao que tudo indica, uma carta também foi encontrada no apartamento, mas ainda não se sabe o conteúdo dela.