Sônia Abrão rebate comentário de Ana Maria Braga e manda recado afiado

Sonia Abrão e Ana Maria Braga trocaram farpas, nesta quarta-feira (13), após a apresentadora da TV Globo criticar programas de fofoca da concorrência que inventam mentiras a seu respeito. Por conta disso, Sonia rasgou o verbo para defender sua classe.

Durante um bate-papo com Angélica, em seu programa, Ana Maria disparou: "O tempo é o melhor negócio, ele vai aplainando todas as mentiras. E as pessoas continuam inventando outras. Nas televisões então, de tarde, a gente é um prato cheio".

Em seguida, ela ainda acrescentou: "Falam cada coisa que eu levo cada susto… As pessoas falam com muita certeza". Angélica então concordou com a apresentadora. "Eu acho isso muito irresponsável, mexer com a vida das pessoas de forma tão profunda", disse.

Contudo, claramente incomodada com fala de Ana, Sonia Abrão declarou: "A Ana simplesmente resolveu esculhambar os programas de fofoca, porque é assim que eles intitulam programas como o nosso e como o das nossas vizinhas, a concorrência no horário, que é com os programas que tratam do mundo artístico e do mundo das celebridades. E, pra variar, a Ana resolveu falar umas coisinhas que não têm nada a ver e serão devidamente rebatidas aqui pelo Lo-Bianco, tô enganada?".

Por fim, Abrão completou: "E a Angélica tomou uma caroninha absolutamente desnecessária. Desnecessária mesmo. E ter que ver Ana Maria Braga bancando a santinha? Ah, Ana, me desculpe, essa não dá para engolir! Quem não te conhece que te compre, porque aqui a gente te conhece muito bem, tá?". "E Angélica, lamento muito da sua parte também em endossar um discursinho tão raso, tão batido e que nunca representou os verdadeiros profissionais de imprensa. Então, fica quieta? Eu acho que é bem melhor. Perdeu uma bela oportunidade de ficar calada".