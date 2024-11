Jojo Todynho é dispensada por mais uma marca após polêmicas

Ao que tudo indica, Jojo Todynho perdeu mais um contrato publicitário. Após perder a parceria com a Avon, agora foi a vez de uma marca de temperos encerrar o contrato com a cantora. No entanto, a influenciadora ainda não se pronunciou sobre o caso.

A informação foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira. A Knorr, empresa de temperos, informou através de uma nota: "O contrato da marca Knorr com a cantora Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024".

Contudo, ainda não se sabe qual foi a motivação da parceria. Recentemente, Jojo também perdeu o contrato com a Avon após se posicionar contra a comunidade LGBTQIA+. "O contrato de Jojo Todynho com a Avon se encerra em dezembro. Sua presença em novas divulgações dos produtos da marca está sob análise e em discussão pela diretoria", disse a nota da empresa.

Vale lembrar que Jojo criticou a marca logo após o fim do contrato se tornar público. "Não consumam mais! Façam como eu fiz, joguei todos os meus batons fora. Se não serve para mim, não serve para mais ninguém! Decepcionada total com a Avon, porque é uma marca que está se deixando levar pela ideologia. A gente não pode mais expressar quem somos. E é aquilo: quem lacra não lucra", disse a artista.

Além disso, a cantora acrescentou: "Eu não me preocupo de perder contratos com marcas. Eu me preocupo de me perder para agradar alguma marca. Isso não pode acontecer. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Quando uma marca toma uma atitude dessa, está reforçando o que fizeram comigo: racismo, preconceito velado".