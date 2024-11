Luciano Camargo é acusado de dar piti em camarim; entenda

Luciano Camargo está se arriscando em uma nova fase da sua carreira. O sertanejo decidiu alcançar o público evangélico e se lançou no segmento gospel. Ocorre que, durante a apresentação que aconteceu esta semana, no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, o artista teria perdido a paciência com um repórter e deixado fãs perplexos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Marcos Bulques. Tudo começou quando o artista estava pronto para receber a imprensa e fãs, no camarim, após realizar o show. Contudo, dentre os repórteres que estavam do local, o sertanejo se desentendeu com um, que era do nicho gospel.

Isso porque, durante a entrevista, o jornalista fez as perguntas pertinentes sobre o novo projeto. No entanto, um tempo depois, o comunicador quis saber sobre o que o irmão de Luciano, Zezé Di Camargo, teria achado sobre essa nova fase.

Por esta razão, Luciano Camargo teria perdido a paciência e uma pessoa que estava na frente do camarim, revelou: "Ele [o Luciano] jogou o microfone no chão, foi para o camarim e disse: ‘o momento é meu. Não tem nada de perguntar de dupla’ e bateu a porta".

Além disso, parece que toda a ação foi gravada pelo repórter, que posteriormente foi chamado novamente no camarim. Fontes acreditam que ele tenha sido orientado a apagar o conteúdo. "O menino estava com o celular na cara dele e a hora que ele jogou o microfone [segundo a fonte, era microfone de lapela, preso em sua roupa], o menino filmou. Ele deve ter ficado com medo e quis amenizar a situação […] que foi na frente de todo mundo. Eu fiquei assustado, foi de uma ignorância, todo mundo ficou assustado [com o comportamento do cantor]", disse a pessoa que presenciou o episódio.