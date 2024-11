Grávida, Brunna Gonçalves revela mudanças em seu corpo

Brunna Gonçalves usou as redes sociais para mostrar aos fãs as mudanças no seu corpo durante a gestação. A esposa de Ludmilla está à espera de seu primeiro filho, fruto de uma fertilização, com o método 'Ropa'.

No entanto, a dançarina gravou um vídeo para responder a pergunta de uma fã. "Com toda certeza do mundo o peito, meu peito está gigantesco e bunda. Gente, a minha bunda está muito grande. Toda vez que eu passo no espelho e olho, eu falo: 'Jesus, que bunda é essa!?'" Contudo, internautas comentaram: "Minha filha, até o pé cresce, se prepare". "Aposto que é uma menina". "Ih, é só o começo. Vai vendo". "Será que ela já está com quantos meses? Essas mudanças aparecem a partir do 4º". Vale ressaltar que Bruna usou o método de fertilização chamado Ropa, ou seja, um óvulo da Ludmila foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da da dançarina. As duas estão juntas desde 2018. Durante entrevista ao Fantástico, Brunna contou como reagiu ao saber que tinha conseguido engravidar. . "Fiz um teste e não acreditei. Abri outro teste, fiz. Não acreditei. Abri outro teste. Aí fiz o digital para aparecer assim: sim, yes, você está grávida".