Aryè Campos é indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em festival: "muito surpresa"

A Coluna Mariana Morais conversou com a atriz Aryè Campos, indicada ao Los Angeles Brazilian Film Festival, como melhor atriz coadjuvante, por conta de sua personagem "Sabrina", no filme "Dois é Demais em Orlando" e buscou entender detalhes da carreira dela, que começou sua trajetória na TV ainda criança, ao lado Silvio Santos.

Aryè falou sobre como foi ser indicada ao LARBFF. "Me senti muito surpresa e muito feliz por várias razões. Primeiramente porque é minha primeira indicação como atriz, e espero que não seja a última", brincou a atriz. "No meu primeiro trabalho em português como adulta, num festival que eu compareço quase todo ano desde 2015, e que combina os meus dois mundos: Los Angeles e Brasil. Não poderia ser melhor, não é? E nosso filme foi indicado em várias outras categorias, incluindo melhor filme, então foi tudo muito especial", disse.



Em seguida, ela completou: "É muito especial, porque nossa carreira é repleta de rejeição, 90% da carreira são pessoas te rejeitando. Então quando o seu trabalho é destacado e reconhecido como algo que foi respeitado, isso dá um sentimento muito legal no coração e na alma de um artista. Não sei explicar, mas é como se Deus estivesse te dando um recadinho como 'continue que você está no caminho certo'".



No entanto, Aryè ainda explicou que teve alguns desafios com sua personagem. "Fazia muitos anos que eu não atuava em português, pensava que iria fazer coisa errada ou que não iria fazer bem. Claro que português é minha primeira língua, e falo todos os dias com minha mãe e meu marido. Mas atuar em português é diferente, ainda mais quando você passou os últimos 26 anos de carreira atuando em inglês".



Por fim, a atriz ainda lembrou do tempo em que esteve com Silvio Santos. "O Silvio foi meu primeiro patrão. Ele foi a razão pela qual eu cresci tanto na minha carreira desde quando era criança, e conheci tantas pessoas maravilhosas. Ele foi uma parte muito especial da minha infância que eu nunca vou esquecer. Fiquei muito triste quando ele partiu, por mais que já fosse uma coisa esperada, pois ele já tinha idade, mas não deixa de ser super triste. Ele sempre vai ter um lugar muito especial na minha mente e no meu coração".