Maitê Proença fala sobre viver na solidão: "que diferença faz?"

Maitê Proença abriu o jogo sobre como é lidar com a solidão e o envelhecimento. A atriz, que está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça 'Duas Irmãs & Um Casamento', que aborda o tema, diz que dispensa a autopiedade.

No entanto, em entrevista a revista CARAS, Maitê declarou: "Não sou uma pessoa de multidões, me entendo bem sozinha, cada vez mais. Nas ocasiões em que sofri de solidão, não dei grande importância, porque de fato não tem. E daí, que diferença isso faz no mundo, alguém com peninha de si?"

Além disso, ela ainda completou: "Há sempre um livro para ser escrito, uma casa para arrumar, uma música linda pra gente dançar e cantar". Contudo, a atriz ainda falou sobre como lida com o envelhecimento. "Realisticamente. Os anos passam e o corpo sente", disse.

Em seguida, Maitê acrescentou: "Em vez de me entregar às dores e mazelas, eu me exercito, faço respirações que elevam o humor, medito, me alimento muito bem e faço concessões quando o grau de prazer justifica o deslize, digo não quando acho bobagem ou perda de tempo, e sigo um dia após o outro".



Por fim, Proença falou sobre a importância da família para ela. "A vida é curta demais pra gente se apartar daqueles que mais ama". Além disso, Maitê revelou que pensa em voltar às novelas. "Não no ritmo de antes, mas de forma mais eventual".