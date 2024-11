Neymar estaria planejando outro filho com Bruna Biancardi

Ao que tudo indica, Neymar Jr deve aumentar sua família com Bruna Biancardi em breve. Isso porque o jogador estaria planejando ter mais um filho com sua atual namorada. Os dois já são pais de Mavie. Além dela, o atleta tem outros dois filhos.

No entanto, os burburinhos tiveram início quando a colunista Keila Jimenez trouxe à tona essa informação e ainda revelou que pessoas próximas ao atleta brasileiro, dizem que ele virou um "homem de família", depois de reatar o romance com Bruna.

Contudo, segundo a jornalista Fabia Oliveira, amigos do craque contam que nos bastidores da família, as "brincadeiras" giram em torno disso. Isso porque uma das frases mais ditas é: "Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro".

Apesar disso, ainda não se sabe se Bruna Biancardi já está grávida ou se as brincadeiras são apenas especulações. O jogador também é pai de Davi, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e de Helena, de 4 meses, fruto de um affair com Amanda Kimberlly.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A Bruna já está grávida. Esperem que em breve ela vai anunciar". "Certeza que a Bruna já está grávida, coragem". "Ela acha que vai segurar ele tendo mais um filho? Eu conto ou vocês contam?"