Mãe de suposta filha de Neymar detona Bruna Biancardi: 'Personagem'

A mãe da suposta quarta filha do jogador Neymar Jr. usou as redes sociais e soltou o verbo sobre a relação do jogador com os filhos. A húngara, que aguarda pelo resultado do exame de DNA, também compartilhou inúmeras indiretas à Bruna Biancardi.

Entretanto, a modelo detonou a forma que o jogador trata os demais filhos em comparação à pequena Mavie. “Parece que apenas uma (das filhas) é desejada e amada enquanto as outras são desprezadas. Banca amigos, namorada e não ajuda a outra filha”, reclamou a húngara.

“A suposta namorada sempre escreve discursos lindos na internet, mas gosta de escancarar que só a filha dela foi planejada, então, ela faz de tudo para mostrar que apenas a filha dela é especial”, detalhou a modelo.

E seguiu: “O problema dela é ciúmes das mães, sendo o único responsável o pai. Leva a família toda de primeira classe, jatinho particular, enquanto isso a outra filha não assumida não tem nem passaporte. Mas vocês ainda acreditam que ela não gosta de rivalidade feminina”, complementou.

Vale ressaltar que, a ex-modelo, afirma que se relacionou com Neymar em 2013, durante um amistoso da Seleção Brasileira na Bolívia. A húngara alega que a gravidez foi fruto de um relacionamento rápido e que a criança, Jázmin Zoé, é filha do jogador.