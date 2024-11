Fundador da igreja Bola de Neve morre em acidente de moto

O fundador da Igreja evangélica queridinha dos famosos, Bola de Neve, morreu após sofrer um acidente de moto, no último domingo (17), no interior de São Paulo. O escritor, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, compartilhava o seu trabalho ministerial nas redes sociais.

Por meio de nota a instituição confirmou a tragédia e lamentou pela vida do líder religioso. "Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo."



"Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido", ressaltou o comunicado.

Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, o apostolo estava voltando de um culto em São João da Boa Vista junto com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.