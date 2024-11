Grávida, Lexa rompe o silêncio sobre suposta traição a MC Guimê

A Lexa, que está grávida do seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, quebrou o silêncio sobre a suposta traição que cometeu quando estava com o MC Guimê. Nas redes sociais, a funkeira rebateu o comentário de um internauta sobre a suposta pulada de cerca.

Entretanto, as acusações iniciaram após a beldade declarar que transou com o noivo assim que o conheceu. Na ocasião, a revelação veio à tona enquanto a cantora batia um papo com Virginia Fonseca, durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT.

As declarações repercutiram na web, e levou uma internauta a insinuar que Lexa teria traído o ex-marido. "Lexa, você traiu. É diferente. Você ainda estava namorando, gata", escreveu a seguidora sem .

Na sequência, Lexa rebateu a acusação: "Oi? Se eu me separei em setembro e conheci meu atual em outubro… Acho que você poderia apagar seu comentário, né?". Disse a beldade, que está aguardando pela chegada de Sofia, sua primeira filha.

Vale lembrar que, Lexa e MC Guimê viveram um casamento conturbado. Após a polêmica participação do músico no BBB, o relacionamento do ex-casal mudou. Eles chegaram a reatar, mas após rumores de uma suposta traição da parte da famosa, a relação chegou ao fim.