Luciano Szafir expõe proposta inusitada de Madonna: 'De calcinha e sutiã'

O Luciano Szafir surpreendeu o público após expor uma proposta inusitada que recebeu da Rainha do Pop, Madonna. Durante um bate-papo no videocast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator respondeu que negou o convite.

Entretanto, a proposta envolvia um ensaio com papéis de gênero invertidos, em que ele deveria usar calcinha e sutiã. Vale ressaltar que, na época o famoso tinha apenas 20 anos quando recusou o trabalho ao lado da estrela.

"Ela queria os papéis invertidos. Eu chegava num bar, com vestido, uma peruca loira, ela de terno e gravata, de charuto, e a história ia se desenrolando. A história era realmente de papéis invertidos de um homem e uma mulher, na maneira hipócrita de ser, o que não é assim hoje em dia", iniciou ele.

Em seguida, Luciano contou mais detalhes do "trabalho" que faria com a Rainha do Pop. "Terminava comigo tirando a roupa e eu estava de calcinha e sutiã", contou Szafir aos apresentadores do videocast Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Por fim, Szafir revelou o real motivo de ter recusado a proposta da cantora. "Eu fiquei imaginando 'todo mundo vai me ver de calcinha e sutiã, cinta liga'. Não fiz. A agência ficou p da vida comigo, porque a Madonna estava no auge", disse ele.