P.Diddy faz grave acusação contra agentes federais

O caso envolvendo o escândalo de P. Diddy ganhou um novo capítulo. Isso porque o rapper fez uma grave acusação contra alguns agentes federais. Segundo o artista, os homens teriam invadido sua cela, no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, para roubar alguns documentos.

No entanto, os documentos em questão, segundo o site TMZ, tratam-se de estratégias de defesa que os advogados do rapper criaram para o processo que ele enfrenta na Justiça. O cantor foi preso em setembro, sob acusações de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição.

Além disso, ainda de acordo com o portal, P. Diddy alegou que o 'roubo' dos documentos pode prejudicar seu julgamento, que está agendado para acontecer em maio do ano que vem. E os advogados do artista alegam que os agentes pretendem usar as informações do documento para manter o rapper preso.

Vale lembrar que a defesa do rapper já moveu alguns pedidos na Justiça para que P.Diddy responda em liberdade. No entanto, todas elas foram frustradas, já que o juiz responsável pelo caso negou os pedidos de soltura.

Contudo, o magistrado alegou que caso P. Diddy seja solto, ele pode representar uma ameaça às vítimas e testemunhas do caso. Desde que o rapper foi preso, diversos famosos já se posicionaram sobre os bastidores envolvendo os crimes cometidos pelo cantor.