Jornalista demitida pela Globo surpreende ao estrear na CNBC

Flávia Jannuzzi surpreendeu o público ao aparecer como contratada na CNBC, no último domingo (17). A estreia, no entanto, ocorreu cerca de pouco mais de um ano após a jornalista ser demitida da TV Globo e feito críticas à emissora.

A surpresa do público se deu principalmente porque o novo canal de notícias não tinha notificado a contratação de Flávia para os telespectadores. Contudo, segundo o colunista Gabriel Perline, o contrato da jornalista teria sido firmado apenas como freelancer, para cobertura da vinda da Cúpula do G20 no Brasil.

Vale lembrar que Flávia foi demitida da TV Globo, em 2023, após 25 anos na casa. Na época, ela revelou, em entrevista ao 'UOL': "Os colegas foram chamados um a um pra serem demitidos. Parecia uma lista de Schindler ao contrário, uma coisa horrorosa, [estavam] sendo abatidos pouco a pouco. Tem colegas que saíram de reportagens para serem chamados e foram demitidos fazendo reportagem. [Era] um clima horroroso, um clima de funeral".

Além disso, a Flávia Jannuzzi declarou: "A forma como tudo aconteceu foi muito fria. Eu tive uma vida dedicada à emissora. Como todo jornalista que se empenha na profissão e que acredita no propósito que ele tem que cumprir, eu me dediquei muito, foram muitas renúncias. Teve muita entrega. Me dediquei demais a uma emissora que me descartou como se eu fosse um número e eu fui só mais um número".

Por fim, a jornalista acrescentou: "Eu não tive estômago de voltar na redação. Eu não consigo passar pelo Jardim Botânico ainda. Me dá um mal-estar, um negócio que eu não consigo dizer o que é". "Saí do meu trabalho, 25 anos, tô sem salário. Tô sem salário, mas estou mais feliz. Claro, a plenitude não paga conta, mas a questão de você estar feliz e ter um propósito, eu acho que te movimenta para um outro lugar, que também pode ser de prosperidade porque você começa a levar um grupo que acredita no seu projeto e as coisas vão acontecendo".