Andressa Urach grava conteúdo adulto acompanhada de mais 8 homens

Andressa Urach grava vídeo adulto com 8 homens - (crédito: Divulgação)

A Andressa Urach não brinca em serviço. A influenciadora vem ganhando destaque na web com a produção dos seus conteúdos pornográficos. Dessa vez, a ex-A Fazenda decidiu gravar um vídeo pornográfico na companhia de mais 8 homens.

Nas redes sociais, a beldade apresentou os seus "amigos" e revelou que convidou os amigos 'porque é uma mulher frígida'. "Se algum ex seu te chamar de frigida… chame 8 amigos pra provar o contrário", disse ela debochando das declarações do ex-namorado, Lucas Ferraz.

Entretanto, Lucas rebateu Anadressa Urach. "Se era para me atacar, eu preferi responder de forma divertida e simbólica. Não sou frígida, muito pelo contrário, e esse vídeo foi a minha maneira de virar o jogo", declarou a modelo à revista Quem.



Vale lembrar que, Andressa e Lucas viveram um breve relacionamento. A atriz pornô anunciou o término pelas redes sociais e explicou que, por ser muito ciumenta acabou precisando colocar um ponto final. Na ocasião, Lucas também se pronunciou e contou detalhes da relação.

“Todas as brigas que a gente teve, ela se arrependeu porque viu que se excedeu. Só que dessa vez ela tá fazendo em público. Então, não tem volta. Fico triste por isso porque foi uma pessoa importante pra mim. Sou muito grato a ela e às coisas que ela me fez. Só que eu não pedi p*rra nenhuma, ela me deu porque quis”, declarou.