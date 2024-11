Gizelly Bicalho rebate Rafa Kalimann após saída de A-Fazenda

A Gizelly Bicalho rebateu a "amiga" Rafa Kalimann, na última segunda-feira (18), durante um bate-papo com o youtuber, Cairo Jardim. Ela afirmou que achou a fala da atriz "leviana". A advogada, que foi a eliminada da semana, também desabafou sobre o seu principal adversário na casa, Sacha.

"Inclusive, achei leviana a fala que a Rafa [Kalimann] teve sobre mim. Ela me conhece muito bem, sabe do meu coração. Ela sabe a mulher e a pessoa que eu sou", começou. "O Sacha não parava de falar dela pra mim e nas festas eu fazia 'hum hum', porque eu não queria falar da Rafa."

"Eu sei que a Rafa é uma pessoa que está em outro momento, não quer ser exposta e as coisas que eu tenho pra falar dela são só coisas boas, mas quando eu vi o post dela falando 'O que a Gizelly está tentando insinuar'… Ele falou para mim 'Eu estava em uma casa com 20 amigos, inclusive a Rafa tava e elas falaram pra eu não vir'", explicou Gizelly.

Vale lembrar que, na época, Rafa Kalimann se pronunciou nas redes sociais, após ser mencionada pelos peões. "Tenho nada a ver com esse conflito não, tá? To tão perdida quanto vocês. Pelo o que entendi o Sacha contou para a Gizelly na casa que um grupo de amigos (e eu estava junto por ele e meu namorado serem amigos há anos) achava melhor ele não ir", iniciou ela.

"E isso realmente aconteceu, mas não tem nenhuma relação com o que a Gizelly tá insinuando. Espero que ela não me cite nessa história mais. Esclarecido? Me tirem dessa pelo amor de Deus galeraaa, to de boa aqui", pediu a contratada da Globo, em seguida.