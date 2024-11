Giselle Itiê volta a expor abandono de ex-marido, Guilherme Winter, durante gravidez

A Giselle Itiê voltou a falar sobre o período em que esteve grávida do ex-marido, o ator Guilherme Winter. Durante um bate-papo no podcast "Exaustas", na companhia de Samara Felippo e Caroline Figueiredo, a atriz revelou que passou a pandemia sozinha com o filho recém-nascido.

"Dez dias depois que dei à luz, ele foi para o Rio de Janeiro e me deixou sozinha. Foi assustador, porque tudo estava fechado, o mundo estava fechando", contou. Ela ainda destacou o papel essencial de sua mãe e irmã, que foram ao seu encontro para oferecer apoio.

"Minha mãe foi o maior apoio que eu poderia ter. Ela aguentou uma puérpera totalmente violentada. Estava ali (100%), escutando todos os meus B.O.", relatou a artista, aparentemente emocionada ao relembrar a situação.

Vale lembrar que Gisele chegou a desabafar sobre o assunto recentemente. "Gostaria de me pronunciar sobre uma recente mentira que circulou sobre minha vida. Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade", disse.

"Nunca vim em rede social me queixar das mazelas que sofri/sofro ou das inúmeras mentiras ditas acolá; como por ex.: ser mãe solo. Levo minha vida com discrição e respeito, principalmente em relação ao meu filho. Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar", declarou.