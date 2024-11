Alessandra Negrini é flagrada em viagem romântica com personal

A Alessandra Negrini foi flagrada em uma viagem romântica com o seu personal trainer, no Ceará. Segundo o apresentador Léo Dias, a beldade estaria vivendo um novo romance. Nas imagens que estão circulando pela web, a artista aparece curtindo o mar do nordeste ao lado do bonitão.

Durante a viagem, os supostos pombinhos deixaram o clima esquentar enquanto aproveitavam as praias do Ceará. Na ocasião, em um dos registros os dois aparecem colados, com amigos por perto, e em outro momento, apenas os dois na água.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o flagra. "Ela é linda demais. Merece toda felicidade do mundo", disse um usuário. "Se o cara é personal, então tá bem explicado", escreveu outro. "Se ele lançar um curso, eu compro", brincou mais um.

Vale lembrar que, durante a participação da artista no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, a famosa falou sobre a sua vida amorosa. Em relação a vida sexual, ela afirmou que gosta de praticar 'amor intenso' toda semana e 30 minutos na cama é algo que considera pouco.

Na ocasião, Negrini revelou que já se relacionou com o ator Marcos Palmeira. “Eu peguei o Marcos Palmeira, namorei. Você não sabia?”, indagou ela. “Ele trata geral como um brother. Me tratava como um brother também”, disse, antes de afirmar que Palmeira era realmente maravilhoso.