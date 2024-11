Simaria é punida em plataforma por divulgar conteúdo pornográfico

Vixi! Ao que parece, um canal criado em homenagem a cantora Simaria foi banido de um aplicativo de mensagens após compartilhar um conteúdo, digamos, inapropriado. O Telegram foi responsável por fazer o bloqueio da conta.

No entanto, segundo a informação divulgada pela jornalista Fabia Oliveira, o canal do Telegram em questão já existia há muitos anos e era dedicado à cantora. Contudo, no momento, ao tentar acessar o grupo, o usuário encontra a seguinte mensagem: "Este canal não pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico".

Contudo, segundo a assessoria de imprensa da artista, o canal de mensagens não faz parte de nenhuma conta oficial da cantora. Simaria teria apenas um grupo oficial com fãs, mas em outro aplicativo, o Whataspp.

Além disso, o time da artista informou que o conteúdo do Telegram era divulgado e administrado pelo público que acompanha e admira o trabalho de Simaria. Ou seja, o conteúdo adulto não foi compartilhado pela cantora.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gente, mas será que o conteúdo impróprio era alguma foto relacionada a ela? Fiquei curiosa". "Coitada, um verdadeiro fã não faria isso nunca. Querendo ou não, suja o nome da cantora".