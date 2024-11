Esposa de Robinho se pronuncia após ex-jogador ser condenado por estupro

Vivian Guglielmetti, esposa de Robinho, quebrou o silêncio pela primeira vez e falou sobre a condenação do ex-jogador pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa. O ex-atleta foi condenado pela Justiça italiana e cumpre pena de nove anos de prisão no Brasil.

Durante entrevista aos jornalistas Renan Porto e Leonardo Amaro, ela declarou: "O Robinho foi condenado por áudios entre amigos, imorais, horrorosos. Só que isso não é um crime. A traição que houve comigo não é um crime. Está muito distante de ser um crime. Entre um ato imoral e um crime tem uma distância muito grande. Ele está há oito meses pagando por algo que não aconteceu".

No entanto, ela ainda acrescentou: "São horríveis aqueles áudios, são vergonhosos, imorais. É triste. Me dava raiva porque eu sei quem é o Robinho, de levar as coisas sempre na brincadeira. Na minha percepção, ele tinha tanta tranquilidade de que ele não tinha feito nada, que ele brinca: 'Ah, que se dane'".

Além disso, Vivian disse: "Eu poderia estar em qualquer lugar hoje com os meus três filhos, sem querer saber desta história. Não, eu estou aqui. Eu vou lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos. As minhas questões pessoais de marido e mulher, resolvi lá atrás. O erro foi a traição. Eu fui traída e hoje ridicularizada mundialmente. Mas escolhi lutar pela verdade".

Por fim, a esposa de Robinho desabafou: "Quando falaram de vir o processo para o Brasil, a gente teve um acalento. 'Caramba, é o nosso país, é o nosso povo. A Justiça brasileira vai ver isso daqui, vai analisar e ver o quanto a gente foi injustiçado na Itália'. Não aconteceu. Não quiseram analisar o processo, não quiseram saber".