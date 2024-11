Fernanda Campos divulga prints de conversa entre Gui Vieira com suposta amante

Vixi. Parece que as coisas ficaram um pouco difíceis para Gui Vieira. Isso porque Fernanda Campos, ex-amante de Neymar Jr usou as redes sociais, nesta terça-feira (19), para divulgar um suposto print onde o influenciador aparece conversando com uma criadora de conteúdo adulto.

O problema é que Gui Vieira não é solteiro, caros leitores. O rival de Fernanda no reality 'A Fazenda 16' mantém um relacionamento sério com Victoria Odoricio. Campos já tinha ameaçado expor as 'provas' contra o peão, durante uma entrevista a um programa de rádio. "Antes do Gui entrar [em A Fazenda], minha amiga me contou, eu nem sabia quem era ex-Chiquititas. Foi lá e mostrou os prints, o Gui mandando mensagem pra ela, namorando", revelou.

No entanto, nesta terça (19), Fernanda compartilhou os prints das supostas conversas entre sua amiga, Maju Garcia e o ex-ator de Chiquititas. "Deu vontade de conhecer", escreveu o rapaz em mensagem enviada à criadora de conteúdo.

Contudo, a ex-amante de Neymar ainda declarou: "Pô cara, você tem que respeitar as mulheres, colocar as mulheres em primeiro lugar. Respeita as mulheres… Não respeita nem a namorada dele. Olha os prints aí, olha os prints aí que ele respeita mulher".

Além disso, Zé Love, que estava ao lado de Fernanda Campos também opinou: "Lembra quando eu falava: teto de vidro, fica quietinho. Cuidado hein".