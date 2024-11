Maya Massafera mostra resultado de nova cirurgia; veja

Maya Massafera usou as redes sociais, nesta terça-feira (19) , para compartilhar com os seguidores o resultado de sua nova cirurgia. A influenciadora se submeteu a um procedimento para corrigir o "umbigo triste".

No entanto, o nome que causa estranheza para alguns internautas, nada mais é do que uma cirurgia desenvolvida para corrigir a flacidez na barriga. "Por mais que eu esteja inchada, já está outro umbigo", declarou Mayra.

Contudo, logo em seguida, o médico da influenciadora, Marcio Scartozzoni, explicou: "Agora a pele começa a se acomodar […] tiramos mais ou menos uns 4 centímetros de pele e reposicionamos dando pontos internos".

Apesar do resultado ainda não ser o final, já é possível ver a influenciadora exibindo sua barriga "chapada". Além disso, Maya mostrou estar incomodada com uma cicatriz que ficou embaixo dos seus seios. No entanto, o médico informou que a marca sumirá com o tempo.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Estou achando que ela está com problema psicológico. Nunca está contente". "Lembrando que ela que paga pela própria mudança dela, deixem a mulher em paz". "A barriga realmente ficou linda".