Paolla Oliveira se envolve em treta com mulher em ensaio da Grande Rio

A performance da talentosa Paola Oliveira, no último ensaio da Acadêmicos do Grande Rio, na última terça-feira (19), está dando o que falar na web. Enquanto a beldade se apresentava, duas mulheres teriam ofuscado a atriz, que pediu para que elas descessem do palco.

De acordo com as imagens de um vídeo, que está repercutindo na web, a atitude rainha de bateria da escola de samba desagradou aos sambistas no local. Em entrevista ao site Carnavalesco, a dançarina, que foi convidada a se retirar, afirmou que não se sentiu ofendida.

"Na verdade, ela chamou para estarmos lá. E também indicou a hora de sair. Normal, gente! A rainha é ela." Em vídeo repercutido no "Melhor da Tarde", desta quarta-feira (20), o colunista Matheus Baldi explicou que a atriz pediu para que duas mulheres, que dançavam no palco, saíssem do ensaio.

Entretanto David Brasil desmentiu as informações e defendeu a amiga. “É pau, é pedra e é o fim do caminho. Esses vodus da internet, que querem ver coisa ruim em tudo, está demais, né? Primeiro, essa moça maravilhosa, dançarina do carimbó, foi para a nossa escola como convidada da Paolla Oliveira."

"Foi na van com a Paolla, ficou no camarote exclusivo da Paolla, voltou para casa com a Paola, jantou com a Paola, quem a chamou para o palco e quem pediu para ela dançar no palco foi a Paolla. Que loucura!”, disparou o promoter indignado.