Anitta faz fortes revelações em entrevista ao ‘Fantástico’

Neste domingo, 21/11, Anitta será a entrevistada do ‘Show da Vida’, do ‘Fantástico’. A conversa com a jornalista Renata Capucci promete fortes revelações. “Feriado com Anitta. Nossa conversa foi super gostosa e tem revelações“, avisou Capucci, ao compartilhar uma foto ao lado da Poderosa em suas redes sociais.

Entre outros assuntos, Anitta também falou na entrevista sobre ser a grande homenageada do 31º Prêmio Multishow, evento no qual ela receberá o inédito Troféu Vanguarda, além do lançamento de seu novo álbum. Contudo, o suspense de Renata Capucci gerou burburinhos nas redes sociais e diversos internautas começaram a especular o que poderia estar por trás das tais “revelações” mencionadas pela jornalista.

“Ela revelando que está grávida só porque a Brunna e a Ludmilla serão mamães. Meu Deus”, sugeriu um seguidor. “Imagina uma gravidez e ela subindo para receber o Grammy com barrigão. Não tô pronto”, disse outro.

Entretanto, também teve quem desacreditasse da possível primeira gravidez da cantora. “Eu achando que era um filho e é um álbum novo”, afirmou um fã. “Vai ter Ensaios. Ainda bem que ela não está grávida”, disse mais um. “Estou ansioso desde já”, demonstrou outro admirador da Poderosa.