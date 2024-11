Hulk revela casamento e entrega data da cerimônia

O jogador Hulk pegou a todos de surpresa após revelar que vai se casar com a influenciadora Camila Ângelo. Em seu perfil do Instagram, o atleta mostrou os bastidores de um ensaio romântico com a médica, que está grávida do seu segundo filho com o atacante.

Durante um bate-papo com o fotógrafo, Davi Nascimento, Hulk contou detalhes da cerimônia. "Aqui com o meu parceiro Davi mais uma vez, né? Nosso fotógrafo. No fim do ano a gente te espera na Paraíba para registrar, fotografar, o nosso casamento, que será abençoado por Deus. No fim do ano estamos juntos", disse ele.

Para quem não acompanhou, em 2020 surgiram rumores de que Hulk havia oficializado a união com a influenciadora em uma cerimônia íntima. No entanto, apesar de nunca ter falado publicamente sobre o assunto, o craque celebrou a data em 29 de abril de 2022 na rede social.

"Hoje estamos de parabéns, pois comemoramos 2 anos de casados! Mesmo com todos os altos e baixos, me casaria de novo com você, pois, a cada novo nascer do sol, o nosso amor aumenta e fica mais forte. Quero lhe agradecer por estar sempre ao meu lado, por ser a calma que preciso quando quero acelerar e por me dar energia para continuar quando julgo já não ter mais forças. Que o nosso amor só cresça mais e mais e que seja eterno e abençoado por Deus! Te amo, meu amor", declarou-se Hulk.

Vale ressaltar que, os pombinhos causaram um grande rebuliço na web após confirmarem o relacionamento publicamente em dezembro de 2019. Para quem não acompanhou Camila é sobrinha da ex-mulher do jogador, Iran Ângelo.