Carta psicografada de Eliza Samudio revela suposto local do corpo

Uma carta psicografada da eterna Eliza Samúdio vem repercutindo na internet. Na mensagem, através de médium, Eliza revela o local em que o corpo foi deixado. “Foi cruel, foi horroroso. Eu tentava pedir socorro, mas ninguém me ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram, até faltar oxigênio no meu corpo”, teria dito a mão do goleiro Bruninho.



Na sequência, Eliza teria afirmado que um homem de camisa vermelha estava presente no momento do crime. “Mas, neste momento, meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore de onde vi tudo o que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal-encarado, de pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia eu não sabia quem era ele”, diz a carta.



Eliza Samúdio ainda teria dito que os criminosos não sabiam o que fazer na hora de sua morte, mas planejaram onde iriam jogar o corpo. “Eu conseguia ver tudo o que faziam comigo, uma sensação que eles tinham de pavor, que não sabiam o que fazer. Pareciam endemoniados. Nunca imaginei do que fossem capazes. Um dizia para o outro como esconder o corpo…”, prossegue a vidente, na narração da mensagem.



Apesar do caso não ter um desfecho, o canal O Espiritualista conta com apoio da carta psicografada que, supostamente, o corpo da atriz está em um rio.



“Decidiram me jogar num rio, que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com fiapos e me bateram muito, até que meu corpo ficasse no fundo. Eles tinham cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime. Eu vi tudo, senti tudo”, finaliza o relato.