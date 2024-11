Neymar revela que enfrentou seu maior medo após nascimento de Mavie

Neymar Jr abriu o coração durante entrevista para a série 'Os Craques do Campeonato Saudita', da Netflix. O atleta contou que precisou enfrentar seu maior medo, em 2023, quando sofreu uma ruptura no ligamento do joelho.

No bate papo, o craque explicou: "Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. [...] Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês".

No entanto, em seguida, ele ainda acrescentou: "Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse".

Além disso, Neymar Jr falou sobre como a lesão abalou sua saúde mental. "Se você não tiver as pessoas que você ama ao seu lado é difícil você voltar depois dessa lesão porque ela mexe com o seu psicológico, mexe com o seu corpo".

Por fim, o atleta revelou: "Minha filha tinha acabado de nascer, tinha um mês de vida e foi uma mistura de emoções, eu estava muito feliz e muito contente, e logo me machucou, então você já começa a pensar em um monte de coisas. Mas o bom é que eu pude ficar pertinho dela quase todos os dias, foi bom para mim, me ajudou e foi meu porto-seguro naquele momento".