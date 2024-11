Rafa Vitti abre intimidade do casal e revela maior qualidade de Tata Werneck

Rafa Vitti arrancou gargalhadas do público e causou burburinhos na web após fala polêmica durante participação no 'Lady Night', programa comandado por sua esposa, Tatá Werneck. Isso porque o ator decidiu revelar detalhes íntimos demais sobre a vida sexual do casal.

Tudo começou quando Rafa e Alberto Arguelhes, pai da humorista, começaram a competir para descobrir qual dos dois conhecia melhor Tatá Werneck. Contudo, o que causou surpresa nos fãs foi a divergência inusitada de uma das respostas deles.

Ocorre que a apresentadora perguntou qual era sua melhor qualidade. No entanto, seu marido disparou: "b*qu3te". Logo em seguida Rafa Vitti se deu conta do que havia dito e ficou aparentemente constrangido, pedindo desculpa ao sogro que estava bem na sua frente.

Contudo, Tatá também parece se surpreender com a resposta e cai na risada."Nada a ver, pai", declara a esposa de Rafa Vitti. Alberto, por sua vez, afirma que a maior qualidade da apresentadora é a sua generosidade.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Falta de respeito com o pai!" "Foi-se o tempo que a intimidade do casal ficava entre quatro paredes". "A que ponto chegamos". "Gente, casal bem resolvido é assim mesmo".