Brunna Gonçalves fala sobre gravidez de gêmeos

Brunna Gonçalves revelou detalhes sobre como ela e Ludmilla decidiram ter um filho. As duas oficializaram a união em 2019 e logo em seguida fizeram a escolha de aumentar a família. No entanto, o processo de fertilização foi burocrático e feito internacionalmente.

Durante entrevista ao jornal Extra, Brunna declarou: "Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil".

Além disso, a dançarina fez uma revelação que gerou expectativa nos fãs. "Vai que são gêmeos? Tem essa probabilidade! Minha sogra falou que sonhou que era uma menina e um menino. Ela bate o pé falando que vai ser assim!".

No entanto, a esposa de Ludmilla também abriu o jogo sobre como as vovós estavam se sentindo com a notícia de que um novo integrante da família deve chegar em breve. "A minha mãe (Mirian Gonçalves) já parece vovó. Minha sogra (Silvana Oliveira) está superansiosa também. Sempre que ela me vê, coloca a mão na minha barriga", contou.

Por fim, Brunna acrescentou: "A minha sogra já comprou roupinha, meus amigos também. Já estão até botando o bebê para ser flamenguista porque ganhei conjuntinhos do Flamengo, um masculino e um feminino".