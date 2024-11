Andressa Urach revela atração por mulher do Lula: 'Acho ela muito...'

"Lula corre aqui!" A Andressa Urach continua causando inúmeras polêmicas e declarações cabeludas no mundo das celebridades. Dessa vez, o alvo da produtora de conteúdo pornográfico foi Janja, atual esposa do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante uma entrevista, a atriz pornô respondeu se prefere a esposa ou o presidente Lula: “Janja! Não tenho nada contra ela, acho ela até muito bonita, até pegaria a Janja. Tô brincando", disparou ela sem temer à repercussão da resposta polêmica.

Na sequência, Urach ainda falou sobre as últimas declarações da primeira-dama a respeito de Elon Musk. Durante um discurso, na última semana, Janja disparou indiretas ao diretor executivo além de ter usado palavras de baixo calão em inglês.

“Não tenho nada contra ela, eu acho que ela está tendo um papel fundamental do lado do Lula. Teve algumas declarações polêmicas recentes, mas eu digo assim, as pessoas têm suas opiniões e as opiniões devem ser respeitadas", afirmou Urach.

Vale lembrar que, além de Janja, Andressa Urach tem causado na internet com a produção dos seus conteúdos pornográficos. A beldade chegou a ser internada após gravar com oito homens e sentir fortes dores na vagina.