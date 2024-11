Mãe de Neymar recebe declaração inusitada de Tiago Ramos e web reage: 'Bêbado'

O Tiago Ramos, ao que tudo indica, bebeu um pouco além da conta! Nas redes sociais, o jogador se declarou para a sua ex-namorada, Nadine, mãe do 'Menino Ney', com quem viveu um breve romance. Além da declaração, o ex-A Fazenda contou que foi bloqueado pela matriarca.

“Porr*, a Nadine me bloqueou. Eu amo você! Você é a mulher mais linda que eu já conheci”, falou. E para completar a situação, Tiago finalizou a postagem, desejando que Nadine ainda esteja solteira: “Espero que não tenha namorado. Você é a minha outra metade. Eu te amo!”.

Entretanto, algumas pessoas estão achando que ele deve ter sido hackeado e outras não acreditam que mais uma vez essa história vai vir à tona! De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, amigos próximo ao jogador, confirmaram que a mensagem foi do próprio Tiago.

Além disso, amigos do jogador negaram que a conta do famoso tenha sido hackeada. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a declaração de amor destinada a ex-amada. "Eu só queria ver a cara do Menino Ney com essas papagaiada desse garoto", disse um usuário. "Acabou a grana?", indagou mais um.

Vale ressaltar que, ex-casal assumiu a relação em 2020 e, entre muitas idas e vindas polêmicas, terminaram oficialmente no final do mesmo ano. Mas parece que a história de amor continua rendendo até hoje.