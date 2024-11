Neymar Jr. solta o verbo após ser criticado por Fred Bruno: 'Fanfarrão'

O Neymar Jr. parece que não gostou nada de ouvir as declarações do novo comentarista da TV Globo, Fred Bruno. Durante uma entrevista, o youtuber afirmou que o craque fora de campo toma escolhas ruins. Após os comentários, Neymar deixou de seguir o ex-marido da Bianca Andrade, a famosa Boca Rosa.

"Cara, assim. Eu acho que são coisas totalmente diferentes, eu admiro muito o Neymar dentro de campo. Fora de campo, realmente ele tem escolhas questionáveis, assim. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis", iniciou Fred.

"Chega época de Copa do Mundo, tem uma galera que torce contra o Neymar. É o nosso melhor jogador, o cara que quebrou todos os recordes ali, mas, realmente, tem algumas escolhas da vida do Neymar, fora do campo, que ele toma algumas escolhas ruins", completou o influenciador.

Na sequência, Neymar rebateu Fred Bruno e chamou o influenciador de "fanfarrão": "Esse é um fanfarrão", escreveu o jogador, colocando um emoji de riso, recebendo críticas dos internautas na publicação.

"O Fred falou o que muitos pensam!", "Tão mimado que não aceita crítica nenhuma, nem as verdadeiras. Não vi mentira nenhuma aí", "Ninguém pode fazer nenhuma crítica construtiva", "Neymar só gosta de quem baba ovo dele. Cai cai mimado. Se aposenta logo".