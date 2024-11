Carolina Dieckmann surpreende e faz revelação sobre uso de botox

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para rebater críticas de internautas. Isso porque uma foto da atriz sem maquiagem, tirada por um paparazzo, viralizou na web e alguns fãs questionaram sobre as rugas aparentes da artista.

"Essa mulher está só o pó, acabadíssima", escreveu um internauta. "Só paparazzo mesmo pra conseguir um registro limpo desse, sem filtro e um monte de maquiagem", disse outro. "Só reparei que o botox já venceu", alertou um usuário.

No entanto, Carolina Dieckmann rebateu: "Não uso mesmo... Mas vocês só reparam quando eu me assusto". Além disso, a atriz já revelou em entrevista à revista 'Quem' que está acostumada a ouvir pessoas dando opiniões sobre sua aparência.

Isso porque, durante o bate-papo, ela revelou: "Gosto de falar sobre isso. Não rebato comentários, acho que converso com as pessoas. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que falar e fazer menos essa coisa de julgar o outro ou dar pitaco na vida do outro".

Contudo, alguns internautas responderam à afirmação de que Carolina não usa botox. "Viva a harmonização bem feita". "Mexeu na boca, afinou o nariz e aumentou os lábios, fato". "E preenchimento labial, contorno de mandíbula, malar e boca com ácido hialurônico, também é natural?"