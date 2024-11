Nego do Borel se pronuncia após briga no meio da rua

Nego do Borel briga no meio da rua - (crédito: Reprodução Instagram )

O Nego do Borel parece que está cansado de apanhar e resolveu reagir a um ataque, no último final de semana. No entanto, diferente dos rings, a luta aconteceu no meio da rua com os pedestres de plateia. Após levar um soco, o músico revidou e foi encaminhado para uma delegacia do Rio de Janeiro.

Nos Stories de seu Instagram, Nego do Borel explicou o ocorrido aos seus milhões de seguidores. Praticante de lutas, ele frisou nunca usar as técnicas para benefício pessoal, mas contou que resolveu revidar ao ser atacado sem motivo enquanto se exercitava.

"As pessoas estão confundindo as coisas, não dá pra tolerar tudo. Infelizmente, hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás, não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue", iniciou.

Ele ainda elogiou o seu professor e disse ser bem educado: "Meu mestre me educa muito bem e ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá pra ficar abaixando a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado", completou o funkeiro.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre os acontecimentos com o famoso. "Vemos que o mestre dele não tá ensinando bem né. Continua se envolvendo em briga e apanhando", escreveu um usuário. "Continua não sabendo bater", opinou mais um. "Está treinando para arrumar briga na rua", comentou outro.