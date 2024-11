Juju Ferrari fala de barraco com Andressa Urach: 'I'm fine'

Juju Ferrari usou as redes sociais, nesta terça-feira (26), para se pronunciar após confusão em festa envolvendo Andressa Urach. A influenciadora resolveu fazer sua declaração em inglês, para desabafar sobre como estava se sentindo após a briga.

No vídeo, Juju declara: "Bom dia, gente. Estou aqui, estou bem. Não se preocupem comigo, porque estou bem, ok? Estou aqui com a minha professora de inglês. Depois eu falo sobre a festa com vocês. Me esperem, beijos. E estou bem".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Tudo armado e planejado para sair em igs de fofoca e aumentar o engajamento". "Gente, mas em inglês? Tinha necessidade?" "Essas duas conseguiram o que queriam, sair nas páginas de notícias".

Vale lembrar que as duas estiveram na mesma festa, na madrugada desta terça (26). Durante o momento em que permaneceram no local, trocaram provocações, até que Andressa Urach toma a iniciativa da briga e cospe em cima de Juju.