Roberto Cabrini pode ser promovido em meio a onde de demissões na TV Record

A situação não vai nada bem na emissora do bispo Edir Macedo. Uma onda de demissões acarretou na saída de mais de 50 colaboradores, na última terça-feira (26). No entanto, com Roberto Cabrini foi diferente, funcionários cogitam que o jornalista investigativo pode ser promovido a apresentador.

Entretanto, o programa "Repórter Record Investigação" exibido na grade da emissora do líder da igreja Universal deixará de ser transmitido aos telespectadores. Segundo o colunista Léo Dias, a intenção é deter o crescimento de Patrícia Abravanel, no SBT.

Vale lembrar que, a apresentadora comanda a atração dominical "Programa Silvio Santos". A herdeiro do eterno Silvio Santos, vem conquistando o gosto do público com as atrações exibidas na emissora da família Abravanel.

Para quem não acompanhou, Silvio Santos gravou seu ultimo episodio em setembro de 2022, mas so foi exibido em fevereiro de 2023. Logo apos, Patricia Abravanel assumiu o comando, mantendo um legado vivo e atual na emissora deixada pelo pai.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre os burburinhos que rolam na TV Record. "Melhor escolha, esse cara é fera demais", escreveu um usuário. "Melhor jornalista. Esse sabe prender atenção do público", elogiou outro. "Ele fica mais adequado como repórter", opinou mais um.