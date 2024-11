Ana Paula Minerato toma drástica atitude após ter áudio racista vazado

Ana Paula Minerato desativa perfil do Instagram - (crédito: Reprodução Instagram )

A Ana Paula Minerato resolveu desativar a sua conta do Instagram após os inúmeros ataques que vêm recebendo da web. A ex-apresentadora da Band, que foi demitida na última segunda-feira (25), teve áudios racistas vazados nas redes sociais.

Entretanto, antes de desativar o seu perfil, a ex-musa do Gaviões da Fiel, se pronunciou e reconheceu o erro gravíssimo que cometeu. "Eu estou muito mal, gente, porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido", iniciou ela.

"Vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama", disse Ana.

Na sequência, a ex-apresentadora da Band ainda revelou qual era a verdadeira intenção do seu ex. "Essa pessoa só ficava falando para mim que queria três coisas de mim. Que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que eu postasse ele nas minhas redes sociais", continuou.

"Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis. E se um dia eu puder ter a oportunidade de contar para ela, eu vou contar ainda o que ele falava dela [...] Ele fazia com que eu falasse, e eu falei coisas terríveis. Estou com muita vergonha", alegou ela.