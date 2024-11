Aos 62 anos, Zezé Di Camargo afirma que 'dá banho em moleque'

O Zezé Di Camargo está com a corda toda. Pelo menos é o que ele diz. Aos 62 anos, o artista falou sobre a sua jovialidade. Em entrevista à revista Quem, o pai de Wanessa Camargo frisou que, nos últimos dias tem 'dado um banho na molecada'.

“Sempre me cuidei fisicamente pela saúde e pela minha profissão. [...] Quero estar sadio para curtir minha filha, levar e buscar na escola... Não estar rastejando ou lutando para sobreviver”, afirmou ele, que aguarda pela quarta filha, fruto do seu relacionamento com Gracielle Lacerda.

O artista explicou que se cuida para ter um futuro melhor. “Viver com qualidade é muito importante. Envelhecer bem com saúde é muito importante. O que eu faço hoje não é pensando no imediato, mas daqui a 15 e 20 anos. Até quando Deus me der vida, quero estar bem”, contou.