Dado Dolabella reage e parte para o ataque contra Luana Piovani

Dado Dolabella se pronunciou após Luana Piovani trazer à tona novamente um episódio de violência que viveu com o ator. A atriz participou de uma entrevista, na noite da última quarta-feira (28) e chorou ao lembrar do dia em que o artista a empurrou no chão de uma boate, em outubro de 2008.

No entanto, o ator escreveu, em uma publicação do Instagram: "Não houve agressão. Ela me agrediu, e eu apenas me livrei da agressão dela. Vocês acham que podem julgar uma situação sem ter ideia do que aconteceu?"

Além disso, Dado Dolabella insiste: "Os vídeos mostram outra coisa. Ela crava as unhas no meu braço, e eu me desvencilho, tirando o braço para trás. Ela perde o equilíbrio e cai. Isso aconteceu depois de ela beber por seis horas seguidas".

Contudo, o namorado de Wanessa Camargo acrescenta: "A Justiça não me condenou. Mas o que a Luana diz é o que vale?" "Eu reagi à unhada que ela me deu tirando o meu braço que a desequilibrou, e ela caiu depois de beber seis horas. Daí para virar um criminoso falta uma vida inteira".

Por fim, em uma nota oficial, a defesa do ator diz: "A Sra. Luana Piovani é useira e vezeira em utilizar a mídia para revolver aspectos de um processo julgado extinto no ano de 2017, sem condenação de Dado Dolabella. Reiteradamente, utiliza-se de fatos intencionalmente fermentados, personificando uma vítima eterna. Dramaturgia é a arte de criar e estruturar fatos para teatro, cinema e televisão. É a profissão da Sra. Luana Piovani".