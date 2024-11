Gracyanne abre o jogo sobre problemas que levaram ao fim o casamento com Belo

O documentário que conta a história do Belo estreia nesta quinta-feira (28), na Globoplay, e já está dando o que falar. Isso porque, uma das entrevistadas que abriu detalhes sobre os bastidores da trajetória com o artista é ninguém mais, ninguém menos que Gracyanne Barbosa.

No entanto, em seu relato para a série, divulgado pelo gshow, a ex-esposa do artista contou detalhes sobre o início da relação. "Ele me seguia em Copacabana. Eu ia muito à praia esse período, e ele ficava escondido atrás do orelhão", começou.

Em seguida, Gracyanne revela: "O Belo, superconhecido. Ele ainda vivia aquele problema de dormir na cadeia, então era uma pessoa que não viam muito na rua. E ele ficava ali me olhando, procurando, realmente foi insistente".

Contudo, os dois ficaram juntos durante 16 anos e anunciaram a separação em abril deste ano. Dentre diversos burburinhos sobre alguns problemas que o casal enfrentava, a modelo compartilhou um deles: "Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei do lado dele. Porque ele não fala, não assume. E aí, com isso, ele mente. E ele mente compulsivamente, mente tudo o tempo todo".

Além disso, ela pontuou: "Ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho, saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir". "Eu não queria fazer isso, eu queria chegar aqui e falar 'ele é maravilhoso, foi um casamento incrível'. Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento que eu não tinha mais vontade de 'poxa, fala a verdade'. Eu não tinha mais vontade, fui me afastando, e ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou".