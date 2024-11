Repórter da Globo presencia caso de violência contra mulher e chora

Luciana Mussi, repórter da TV Globo Minas, não conseguiu conter o choro, durante uma entrada ao vivo, na manhã desta sexta-feira (29). Isso porque a jornalista presenciou uma cena forte de uma mulher tentando fugir do ex-companheiro, na BR-831, em Sabará, na Grande BH.

Tudo começou quando a repórter estava no local para fazer outra reportagem. No entanto, de repente, Luciana e a cinegrafista Jéssica Marques foram surpreendidas ao ver uma mulher se jogando para fora de um carro em movimento.

No entanto, segundo a polícia, o episódio aconteceu porque a vítima estava tentando fugir do ex-companheiro. Ela tomou coragem para pular do veículo assim que avistou alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Contudo, durante o relato da história, Luciana Mussi ficou com a voz embargada e tentou conter o choro. "Desculpa gente, é uma história muito forte. Como a gente viu tudo, estou um pouco emocionada", revelou a jornalista.

Segundo a reportagem da TV Globo, o casal havia se separado há cerca de uma semana e a mulher já tinha uma medida protetiva contra o ex-parceiro. Segundo ela, ele teria a procurado nesta manhã dizendo que a levaria para uma surpresa. Apesar disso, a vítima percebeu um tempo depois o comportamento estranho do rapaz e quando o ex-casal avistou a fiscalização da PRF, o homem teria instruído a ex-companheira que não gritasse. Caso contrário, ele usaria uma substância para deixá-la desacordada.