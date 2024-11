Jorge Aragão é internado no Rio de Janeiro e cancela shows

Jorge Aragão se pronunciou após ser internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O cantor foi diagnosticado com colecistite aguda e precisará se submeter a uma cirurgia para retirada da vesícula,

No relato feito através das redes sociais, Aragão disse: "Anteontem senti uma pontada no estômago e tive enjoo também. Claro que tenho sempre que estar me cuidando, ir ao médico, e a minha vesícula, que já tem quase uns três anos, está querendo fazer graça comigo".

No entanto, ele ainda explicou: "Dessa vez, os médicos me prenderam e disseram: ‘Olha, não vai sair mais, vamos fazer, vamos tirar isso daí’. Então, vão arrancar a minha vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita… Daqui a pouco estou de volta".

Além disso, o cantor acrescentou: "E não adianta pedir para que eu não dê susto em ninguém, porque sou o primeiro a me assustar. Mas, graças a Deus, estou bem. Segunda-feira [dia 2 de dezembro] faço a cirurgia e logo depois vamos para a rua".

Contudo, em nota, a equipe do artista informou sobre o cancelamento de shows. "Devido a problemas de saúde, Jorge Aragão não conseguirá cumprir a sua agenda de shows prevista para este fim de semana. O artista encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo, 01 de dezembro, com apresentação na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro".