Intérprete de Galisteu na série Senna refaz ensaio da apresentadora para Playboy

Julia Foti, responsável por interpretar Adriane Galisteu, na série "Senna", refez algumas fotos sensuais da apresentadora. Ela teve como inspiração os registros da atriz para a extinta revista Playboy, em agosto de 1995.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', Julia revelou: "Meus pais eram apaixonados por F1. Sempre ouvi muitas histórias do Senna, ainda que não tenha muita memória de vê-lo nas pistas. Hoje, poder fazer parte desse projeto é muito especial para mim como fã de esportes e como artista. Admiro a Adriane há anos".

Além disso, a intérprete ainda contou: "Para dar vida à ela, busquei referências em entrevistas. Agora, estou curiosa pra saber o que ela vai achar sobre minha interpretação. Eu fiz o meu melhor!". A séria estreia nesta sexta (29).

Vale ressaltar que Ayrton Senna e Adriana Galisteu viveram um relacionamento sério entre os anos de 1993 e morte do piloto, em 1994. Contudo, a família do piloto não reconheceu o relacionamento entre os dois.

No entanto, a série buscou reproduzir momentos marcantes da vida de Senna, com base em depoimentos e registros em vídeo sobre a história do piloto. Ele foi um dos principais profissionais da categoria do automobilismo, com três títulos mundiais.