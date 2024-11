Rosiane Pinheiro revela ter sido "escravizada" pela ex-madrasta

Rosiane Pinheiro voltou a ser assunto na web após revelar que foi "escravizada" pela ex-madrasta na infância. Esta semana ela foi destaque após trocar farpas com Solange Gomes. As duas discutiram por causa dos áudios racistas vazados em que Ana Paula Minerato ofende a cantora Ananda.

No entanto, em entrevista à jornalista Fabia Oliveira, a atriz contou um pouco mais sobre sua história de vida. "Minha mãe me enviou para morar no Rio de Janeiro com meu pai e chegando lá, eu tinha uma madrasta. Ela tinha dois filhos que abusavam de mim e ninguém acreditava quando eu contava".

Além disso, ela continuou o desabafou: "Eu gritava e ninguém me ajudava. Nesse mesmo lugar, a minha madrasta me fazia de escrava, ao ponto de queimar minha mão e minha língua com colher e ovo quente".

Contudo, Rosiane explicou o motivo de trazer esse relato: "É triste relembrar, mas é necessário! Ela esquentava a colher ou ovo no fogão e me amarrava pra me queimar, caso eu não fizesse algo que ela me mandou. Além de dar chutes e murros na minha cabeça, ela me fazia literalmente de escrava. É até difícil relatar, porque muito dessas coisas nunca externalizei".

Por fim, Rosi contou que foi abusada na infância e quando decidiu compartilhar sua dor com a família, eles disseram: "Isso é normal, é porque sua pele chama atenção". Em seguida, ela completou: "Por isso, a minha revolta quando vi a Solange defendendo o ato de racismo da Ana Paula Minerato. Me vi ouvindo o que eu ouvi lá na minha infância".